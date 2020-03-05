Общество 1 час назад

Храм Рождества Христова в Вифлееме закроют из-за коронавируса

В Вифлееме зафиксировали четыре случая заражения коронавирусом

Храм Рождества Христова в Вифлееме закроют из-за коронавируса Храм Рождества Христова в Вифлееме закроют из-за коронавируса
Храм Рождества Христова. Фото: Guide-Israel

Сегодня, 5 марта, в 16:00 по киевскому времени будет закрыт Храм Рождества Христова в Вифлееме из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя палестинского Министерства туризма.

Чиновник отметил, что в храме будут проведены работы по дезинфекции.

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По информации издания, церковь будет закрыта на неопределенный срок.

В Палестине был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. В Вифлееме зафиксировали четыре случая заражения.

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Власти обязали всех палестинцев и иностранцев пройти обследование и быть на карантине.

Официальным лицам запрещены вылеты в любые точки мира, был введет запрет на открытые массовые мероприятия.

1 марта музей Лувр в Париже прекратил работу на неопределенный срок по требованию 2,3 тысячи его сотрудников, которые остерегаются заражения вирусом COVID-19 от посетителей.

По сообщению Assosiated Press, причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2,3 тысячи человек и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, которые приезжают взглянуть на экспонаты со всего мира.

Как сообщалось ранее, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

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