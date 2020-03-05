Власти Индонезии хотят переселить зараженных коронавирусом на необитаемый остров

Правительство Индонезии планирует разместить заразившихся коронавирусом на необитаемом острове Галанг.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

По информации издания, руководство страны собирается преобразовать бывший лагерь для вьетнамских беженцев на острове Галанг в больницу для пациентов с COVID-19.

Как заявил маршал авиации Индонезии Хади Тьяхджанто, остров Галанг был выбран в качестве места для больницы, так как там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979-1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама.

На острове, который расположен в 50 километрах от международного аэропорта Ханг Надим, есть доступ к чистой воде и электричеству.

Читайте также: Коронавирус пришел в Украину

Хади пояснил, что больница будет лечить инфицированных пациентов, а также будет функционировать как карантинный центр. Ранее подобный центр был создан на острове Риау.

Больница, которая, как ожидается, сможет принять до тысячи пациентов, будет оборудована изоляционными помещениями.

"Мы подготовим 50 изоляторов, поскольку протокол здравоохранения Всемирной организации здравоохранения предусматривает, что 2% от вместимости больницы должны быть изоляторами", — сказал Хади.

Министр общественных работ и жилищного строительства Басуки Хадимулжоно заявил, что строительство будет завершено в течение месяца.

"Строительство не должно занять много времени. Источник воды уже имеется, все было подготовлено в соответствии со стандартами объектов в Натуне и Себару", — сказал Басуки, добавив, что не знает, каков будет общий бюджет проекта.

Читайте также: Коронавирус пришел в Украину

В свою очередь, глава Агентства здравоохранения островов Риау Тжептьеп Юдиана заявил, что решение о создании специальной больницы на острове Галанг еще не принято.

"Галанг — один из вариантов, но пока решение не принято", — сказал Юдиана.

Напомним, по состоянию на утро 5 марта, в КНР выявлено 139 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, а также зарегистрирован 31 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой этим типом вируса.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.