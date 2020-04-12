Умер насельник Киево-Печерской Лавры — СМИ сообщают, что от коронавируса

В воскресенье, 12 апреля, скончался насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (Коваленко Александр Андреевич). Об этом сообщили в самой лавре на официальном сайте.

"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, после продолжительной болезни на 74-м году жизни отошел ко Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич)", — говорится в сообщении.

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При этом причину смерти священника лавра не назвала. Однако, как пишет "24 канал" со ссылкой на свои источники в Киево-Печерской лавре, Нектарий скончался именно от коронавируса.

Как известно, 9 апреля за сутки в Киево-Печерской лавре было зафиксировано и подтверждено сразу 26 случаем заражения коронавирусом. Сообщалось, что на COVID-19 заболел и настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

Напомним, что по состоянию на 9:00 воскресенья, 12 апреля, в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 83 летальных, а также 89 пациентов выздоровели.