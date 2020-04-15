Политика 20 минут назад

Покровитель УПЦ МП нардеп Новинский заразился коронавирусом

Парламентарий заверил, что намерен соблюдать режим изоляции, а все, кто с ним контактировал, также пройдут тестирование

Покровитель УПЦ МП нардеп Новинский заразился коронавирусом Покровитель УПЦ МП нардеп Новинский заразился коронавирусом
Вадим Новинский. Фото: Facebook-страница нардепа

Народный депутат от "Оппозиционного блока", бизнесмен Вадим Новинский сообщил, что заразился коронавирусом.

Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

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В частности, он рассказал, что сдал тест на коронавирус после контактов с зараженными. Тест показал положительный результат.

"Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", — отметил нардеп.

Также Новинский заверил, что намерен соблюдать режим изоляции, а все, кто с ним контактировал, также пройдут тестирование.

Народный депутат Вадим Новинский известен как один из главных покровителей УПЦ МП. Его также называют главным спонсором этой церкви.

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