Второй человек из Киево-Печерской Лавры умер от коронавируса — СМИ

Стало известно от смерти второго человека, госпитализированного с коронавирусом из Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в городской администрации и среди депутатов-церковных меценатов.

Второй умерший — 47-летний это иеродиакон Наум. Он также умер в больнице 12 апреля, как и 73-летний архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич).

По данным Киевской городской государственной администрации, 13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больницу из монастыря всего попало 12 человек, считая двух умерших.

По данным управляющего делами УПЦ МП, митрополита Антония, умершим монахам делали тесты, но их результаты ему неизвестны.

"Там зафиксировано, что смерть от пневмонии, а что было причиной этой пневмонии — я не знаю. У отца Нектария там целый пучок болезней был, он в прошлом году очень был болен, думали все, что умрет. А теперь делали шунтирование сердца, около месяца назад, и это воспаление легких было как следствие той операции. Он именно так слег в больницу, что там было дальше, у меня нет тех документов", — цитирует издание Антония.

По данным УП, у наместника Киево-Печерской Лавры тесты подтвердили заболивание коронавирусом, но его состояние митрополита не тяжелое. Он госпитализирован в Александровскую больницу. Однако обнаружен ли у него коронавирус.

Напомним, что 12 апреля стало известно о смерти архимандрита Нектария. По данным "24 канала", причиной его смерти стал коронавирус.

Всего, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в монастыре более 90 случаев заражения коронавирусом. 13 апреля Лавра была закрыта на карантин.