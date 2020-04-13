Общество 10 минут назад

Второй человек из Киево-Печерской Лавры умер от коронавируса — СМИ

Официально в монастыре причину смерти не подтверждают

Второй человек из Киево-Печерской Лавры умер от коронавируса — СМИ Второй человек из Киево-Печерской Лавры умер от коронавируса — СМИ
Фото: Wikipedia

Стало известно от смерти второго человека, госпитализированного с коронавирусом из Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в городской администрации и среди депутатов-церковных меценатов.

Второй умерший — 47-летний это иеродиакон Наум. Он также умер в больнице 12 апреля, как и 73-летний архимандрит Нектарий (в миру — Коваленко Александр Андреевич).

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По данным Киевской городской государственной администрации, 13 апреля из Киево-Печерской лавры госпитализировали еще 3 человек. Таким образом в больницу из монастыря всего попало 12 человек, считая двух умерших.

По данным управляющего делами УПЦ МП, митрополита Антония, умершим монахам делали тесты, но их результаты ему неизвестны.

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"Там зафиксировано, что смерть от пневмонии, а что было причиной этой пневмонии — я не знаю. У отца Нектария там целый пучок болезней был, он в прошлом году очень был болен, думали все, что умрет. А теперь делали шунтирование сердца, около месяца назад, и это воспаление легких было как следствие той операции. Он именно так слег в больницу, что там было дальше, у меня нет тех документов", — цитирует издание Антония.

По данным УП, у наместника Киево-Печерской Лавры тесты подтвердили заболивание коронавирусом, но его состояние митрополита не тяжелое. Он госпитализирован в Александровскую больницу. Однако обнаружен ли у него коронавирус.

Напомним, что 12 апреля стало известно о смерти архимандрита Нектария. По данным "24 канала", причиной его смерти стал коронавирус.

Всего, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в монастыре более 90 случаев заражения коронавирусом. 13 апреля Лавра была закрыта на карантин. 

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