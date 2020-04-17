В Украине крайне негативная ситуация с запасами донорской крови — Минздрав

В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови, ее запасы снизились в два-четыре раза.

Об этом на брифинге в пятницу, 17 апреля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Liga.net.

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"Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве", — отметил он.

В связи с этим Минздрав обратился к главам облгосадминистраций с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями переливания крови всех, кто выразил желание стать донором крови, с их минимальным контактом между собой.

Также Степанов попросил организовать транспортировку доноров в спецучреждения в связи с ограничением работы общественного транспорта, а еще призвал максимально популяризировать добровольную бесплатную сдачу крови и ее компонентов.

Напомним, 29 ноября 2019 года сообщалось, что в США врачи не смогли найти донорскую кровь, где не было бы следов кофеина или лекарств.

Ранее киевские медики отмечали, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине может быть после Пасхи.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 пятницы, 17 апреля, в Украине было 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.