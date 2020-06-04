ВВП Украины в январе-апреле-2020 упадет на 5% — Минэкономики

Сокращение объемов ВВП Украины в январе-апреле 2020 года углубится до 5%.

Об этом сообщается в обзоре экономической активности в апреле, обнародованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%, что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", — говорится в обзоре.

Указано, что по итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.

Как отмечает министерство, падение промышленности за 4 месяца этого года составило 7,9%.

В частности, больше всего от снижения цен и спроса пострадали экспортно-ориентированные секторы и секторы инвестиционного сегмента.

А именно:

- падение показателей машиностроения составило 19,7%;

- металлургии — 15,4%;

- текстильной промышленности — 13,6%;

- химической промышленности — 13%.

"В апреле 2020 года объемы производства в машиностроении (во всех подвидах) продолжили стремительное сокращение — на 35,6% из-за снижения инвестиционной активности и наметившихся ранее сдерживающих факторов — конкуренция со стороны импорта, нестабильные внутренние заказы", — пояснили в министерстве.

"В январе-апреле 2020 года, впервые начиная с января-февраля 2016 года, произошло падение объемов внутренней торговли на 1,8% (по сравнению с ростом на 1,2% в январе-марте 2020 года). Такую динамику обусловило углубление падения оптового товарооборота из-за низкого спроса на фоне снижения экономической активности почти во всех сферах экономики, замедления розничного сегмента рынка (из-за значительного падения в апреле)", — добавили в Минэкономики.

Согласно обзору, объемы сельского хозяйства просели на 1,4% за четыре месяца.

"Учитывая сезонный характер производства растительной продукции, с января по май валовая продукция сельского хозяйства формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", — поясняется в обзоре.

При этом незначительное улучшение ситуации в сельском хозяйстве зафиксировано за счет адаптации отрасли к новым условиям — возобновилось наращивание объемов выращивания животных, а также птицы.

Однако, информирует Минэкономики, отрасль страдает от высоких финансовых затрат на выращивание поголовья крупного рогатого скота и роста конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией. Дополнительный негативный фактор — снижение внешнего спроса из-за карантина в странах-торговых партнерах Украины.

В свою очередь в строительной отрасли Украины падение в январе-апреле-2020 составило 8,7% по сравнению с 5,5% в январе-марте-2020 и 31,8% за четыре месяца 2019 года. Введение карантина, остановка работы общественного транспорта негативно повлияли на возведение инженерных сооружений и жилищное строительство, указывает Минэкономики.

Напомним, аналитики Capital Times ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году.

Ранее в Европейском банке реконструкции и развития допустили V-образный сценарий для украинской экономики с быстрым восстановлением в 2021-м на 5% после спада в этом году на 4,5%.

В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в 2020 году на 3,5% валового внутреннего продукта с дальнейшим ростом в 3% ВВП в 2021 году.