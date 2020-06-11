Курс гривни на межбанке демонстрирует стабильность

Рынок находится в ожидании решения НБУ по размеру учетной ставки — оно станет известно уже сегодня, 11 июня, после обеда. От того, какой будет эта ставка, во многом будет зависеть и стоимость самой гривни. Согласно опросу, проведенному ICU, большинство экспертов склоняются к мнению, что учетная ставка будет снижена с 8% до 6%. Однако, ставка в 7% или 6,5 % также имеет большую вероятность. По словам аналитика ICU Михаила Демкива, ставку 7% ожидают консервативные, оптимисты — 6.

Тем временем, Национальный банк Украины (НБУ), установив курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 11 июня, по сравнению с предыдущим банковским днем — средой, 10 июня, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 26,6412 грн/$ до 26,6367 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 11 июня:

✅ 1 доллар США — 26,6367 грн;

✅ 1 евро — 30,2859 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,1453 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,0257 грн.

На межбанковском валютном рынке 11 июня доллар в покупке и в продаже, по сравнению со вчерашним днем, почти не изменился. В среду, 10 июня, межбанк закрылся в диапазоне 26,5750/26,60 грн/доллар, а уже в четверг 11 июня открылся в диапазоне 26,57/26,60 грн за доллар.

Курс евро на межбанке также остался почти неизменным. 11 июня торги по евро стартовали в диапазоне 30,1941/30,2255 грн за евро. 10 июня закрылись на уровне — 30,1998/30,2282 грн/евро.

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Согласно прогнозам дилеров, сегодня коридор по доллару будет в пределах 26,45-26,70 грн/доллар, по евро — 29,96-30,34 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 26,58 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 26,63 грн/доллар. По сравнению со средой — курс на наличном рынке был 26,66 — 26,70 грн/доллар — в покупке доллар подешевел на 8 копеек, в продаже — на 7 копеек.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 29,88/29, 97 грн/евро. В среду евро покупали и продавали дороже. Курс был 29,90/30,00 грн/евро.