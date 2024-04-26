Дожди задерживают посевную в Украине: сколько уже засеяли аграрии и прогнозируют урожай

По состоянию на 26 апреля на контролируемой Украиной территории уже засеяно 2 млн 546 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Но ливни почти во всех регионах Украины задержали весенний сев 2024 примерно на 20% по сравнению с 2023 годом и потенциально могут повлиять на урожай.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Аграрии засели 2,4 млн гектаров яровых культур

Как отмечают в МинАПК, на контролируемой Украиной территории уже засеяно 2 млн. 546 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Из которых, в частности:

кукурузы – 1189 тыс. га;

ячменя – 761,5 тыс. га;

пшеницы – 223,3 тыс. га;

гороха – 159,2 тыс. га;

овса – 146,6 тыс. га.

По данным ведомства, за прошлую неделю аграрии посеяли 492,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур.

Больше всего:

В Киевской области – 27,7 тыс. га пшеницы, 40,6 тыс. га ячменя, 5,1 тыс. га гороха и 4,3 тыс. га овса.

Днепропетровская – 21,1 тыс. га пшеницы, 49,9 тыс. га ячменя, 14,07 тыс. га гороха, 0,9 тыс. га овса;

В Тернопольской области – 18,9 тыс. га пшеницы, 63,6 тыс. га ячменя, 3,6 тыс. га гороха и 5,1 тыс. га овса.

В Хмельницкой области – 14,8 тыс. га пшеницы, 59,1 тыс. га ячменя, 2,6 тыс. га гороха и 2,5 тыс. га овса;

В Житомирской области - 14,7 тыс. га пшеницы, 17,5 тыс. га ячменя, 2,85 тыс. га гороха и 21,1 тыс. га овса;

В Винницкой области - 11,5 тыс. га пшеницы, 55 тыс. га ячменя, 6 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса.

Кроме того, подсолнечника посеяно 1 996,9 тыс. га, сои – 208,6 тыс. га, сахарной свеклы – 238,7 тыс. га. Аграрии Виннитчины, Полтавщины, Хмельнитчины, Буковины и Черниговщины завершили сев сахарной свеклы.

Дожди задерживают посевную в Украине и могут повлиять на урожай

Ливни почти во всех регионах Украины задержали весенний сев 2024 года примерно на 20% по сравнению с 2023 годом и потенциально могут повлиять на урожай, заявил министр сельского хозяйства Николай Сольский, пишет Украгроконсалт.

"Отставание по сравнению с 2023 годом составляет 20%. Должен уже идти сев кукурузы, но ее нет, и это нехорошо. Мы, конечно, все посеем, но вопрос в том, в какие сроки", - заявил Сольский.

В 2024 году урожай будет меньшим

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн тонн.

Отметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

При этом министр не исключил сценария, по которому некоторые поля в стране останутся незасеянными, поскольку для некоторых аграрных компаний выгоднее будет оплатить арендную плату за землю, чем сеять культуры и рисковать невыгодными результатами из-за высоких затрат.

Напомним, в Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что при пессимистическом сценарии в 2024 году посевные площади под масличные культуры могут сократиться на 16%, а под зерновые на 17%.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) ожидает, что в 2024 году урожай зерновых и масличных культур в Украине уменьшится до 76,1 млн тонн. Это обусловлено сокращением посевных площадей под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке и сравнительно дорогой логистики экспорта.