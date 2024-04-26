Суд арестовал министра аграрной политики Николая Сольского

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

Отмечается, что суд применил меру пресечения для Николая Сольского в виде содержания под стражей на 60 суток - до 24 июня 2024 года включительно. Кроме этого, министр может внести залог в размере 25 тысяч прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, а именно 75 млн 700 тысяч гривен.

В случае внесения залога, Сольский должен прибывать по каждому вызову следователя НАБУ, прокурора и других органов, не отлучаться за пределы Киева без разрешения прокурора/судьи, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать документы для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд. из Украины и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля.

Напомним, 25 апреля Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал заявление об отставке в Верховную Раду.

"Да, я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации я считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше – продолжу работать”, – прокомментировал Николай Сольский.

Сольского разоблачили на завладении государственной землей почти на 300 млн грн

Напомним, 23 апреля появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

По данным следствия, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Позже стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель – Маркиян Дмитрасевич. К моменту расследования Дмитрасевич покинул страну и находится за границей, якобы в командировке. Ему объявили подозрение заочно во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу есть 12 подозреваемых.

Кто такой Николай Сольский

В 2019 году Сольский был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" и возглавил Комитет по аграрной и земельной политике.

В марте 2022 года Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем он сложил полномочия народного депутата.

"Украинская правда" писала, что Сольский является близким товарищем экспредседателя Офиса президента Андрея Богдана.

В 2020 году расследователи Bihus.Info выяснили, что юрист из группы Богдана-Сольского засветился в рейдерстве агробизнеса под Киевом. Сольский, на тот момент нардеп, в комментарии журналистам сказал, что не напоминает имени юриста, о котором говорилось в расследовании и ранее работал в его компании.

Сольский является соучредителем группы компаний " Украинский Аграрный Холдинг ", объединяющей ряд аграрных предприятий и имеет в управлении 51 тысячу гектаров земли.

В 2014-2019 годах - заместитель исполнительного директора ООО “Юридическая фирма Процик и Партнеры. В марте-августе 2019-го - юрист АО Процик и Партнеры.

В 2003–2014 был гендиректором ООО "Юридическая фирма Сольский, Процик и Партнеры".

Женат, воспитывает четырех детей.