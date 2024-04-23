Министра АПК Сольского подозревают в незаконном завладении землей почти на 300 млн грн

Экс-председатель аграрного комитета Верховной Рады - действующий министр аграрной политики Николай Сольский разоблачен на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

"Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков", - отмечают в НАБУ.

В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю.

При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

"В результате реализации сделки в 2017-2021 гг. участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн. Они также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 19 детективы НАБУ и прокуроры САП, проведшие обыски и наложившие на участки арест", - сообщают в НАБУ.

Там добавляют, что о подозрении сообщили организатору схему, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

Как отметили в НАБУ, продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

В НАБУ не сообщают фамилии чиновника, но, как известно, именно Николай Сольский до назначения на должность министра агрополитики возглавлял Аграрный комитет Верховной Рады.

Ссылаясь на источники в правоохранительных органах, "Суспільне" также сообщило, что речь идет именно о министре аграрной политики и продовольствия Украины Николае Сольском.

По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Напомним, это не первый случай, когда чиновников Минагрополитики подозревают в преступных действиях.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, которого подозревают в растрате более 62 миллионов гривен при закупке продуктов, мера пресечения в виде залога в 805 тысяч гривен

Кто такой Николай Сольский

В 2019 году Сольский был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" и возглавил Комитет по аграрной и земельной политике.

В марте 2022 года Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем он сложил полномочия народного депутата.

"Украинская правда" писала, что Сольский является близким товарищем экспредседателя Офиса президента Андрея Богдана.

В 2020 году расследователи Bihus.Info выяснили, что юрист из группы Богдана-Сольского засветился в рейдерстве агробизнеса под Киевом. Сольский, на тот момент нардеп, в комментарии журналистам сказал, что не напоминает имени юриста, о котором говорилось в расследовании и ранее работал в его компании.

Сольский является соучредителем группы компаний " Украинский Аграрный Холдинг ", объединяющей ряд аграрных предприятий и имеет в управлении 51 тысячу гектаров земли.

В 2014-2019 годах - заместитель исполнительного директора ООО “Юридическая фирма Процик и Партнеры. В марте-августе 2019-го - юрист АО Процик и Партнеры.

В 2003–2014 был гендиректором ООО "Юридическая фирма Сольский, Процик и Партнеры".

Женат, воспитывает четырех детей.