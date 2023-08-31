Первого замминистра агрополитики Высоцкого отпустили под залог

Высший антикоррупционный суд 31 августа избрал для первого заместителя министра аграрной политики Тараса Высоцкого, которого подозревают в растрате более 62 миллионов гривен при закупке продуктов, меру пресечения в виде залога в 805 тысяч гривен, передает "Суспільне".

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Таким образом, суд лишь частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения: прокурор просил отправить чиновника под стражу или установить размер залога в сумме 4,9 миллиона гривен, указывая среди рисков возможное исчезновение Высоцкого, влияние на свидетелей и уничтожение или искажение доказательств.

Сам подозреваемый заявил, что скрываться не планирует, а его защита, заявив о безосновательности заявленных рисков, попросила суд отпустить Высокого под личное обязательство или взятие на поруки нардепов.

В чем подозревают Высоцкого

24 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило о разоблачении злоупотреблений на 62,5 миллиона гривен при закупке "Укрзализныцей" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

По версии бюро, Высоцкий реализовал схему, которая предусматривала закупку для нужд ОВА за счет УЗ продукции по значительно завышенным ценам у выбранной подконтрольной компании. Эта компания закупала продукцию по рыночным ценам у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу, связанную с руководителем упомянутого украинского ООО.

По мнению НАБУ, топ-чиновник, злоупотребляя властью и служебным положением, будучи осведомленным о реальной стоимости продуктов, обеспечил согласование соответствующих счетов на оплату и актов выполненных работ, а также перевод средств на счет ООО.

По второй же схеме, другая подконтрольная компания покупала по рыночным ценам продукцию турецкого производителя. При этом в данном случае, по версии следствия, к схеме, кроме Высоцкого, был также привлечен бывший уже, но действующий на тот момент заместитель министра экономики Александр Грибан.