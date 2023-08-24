НАБУ и САП объявили подозрения заместителю министра агрополитики и экс-замминистру экономики

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили первого заместителя министра аграрной политики Украины и экс-замминистра экономики Украины на растрате 62,5 млн грн при закупке продуктов питания.

Об этом САП и НАБУ сообщили в Facebook.

Чиновники отмывали деньги на закупке продуктов питания, которые предназначались как гуманитарная помощь для нужд восьми областей Украины, а также Киева.

По данным следствия, в марте 2022 года первый заместитель главы Минагрополитики организовал схему, которая предусматривала закупку для нужд областных военных администраций продукции по ценам, в 2–3 раза выше рыночных. Продукты должны были купить за деньги "Укрзализныци".

Завышение цены произошло за счет закупки продукции у польского производителя через контролируемую фирму-посредницу. Из-за этой схемы с марта по август 2022 года "Укрзализныця" получила убытки в сумме 28,8 млн грн.

Аналогичную схему задействовали для закупки продуктов питания у турецкого производителя через подконтрольную фирму-прокладку. Для обеспечения закупки продукции в схему также привлекли действующего на тот момент замминистра экономики, который скрывал данные о наличии более выгодных предложений от других участников рынка, включая украинских производителей. Кроме того, он склонял чиновников областных администраций к противоправному согласованию заявок и счетов на закупку продуктов в подконтрольной компании.

С марта по август 2022 года "Укрзализныця" получила убытки в сумме 33,7 млн грн из-за действий должностных лиц. После получения оплаты деньги выводились на зарубежную компанию с признаками фиктивности для дальнейшей легализации.

В настоящее время о подозрении сообщено первому заместителю министра аграрной политики и продовольствия, экс-заместителю министра экономики. Следствие не называет их имена.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступления.