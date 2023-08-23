Разворовывал военное имущество: командиру части сообщили о подозрении

Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении в похищении военного имущества (согласно части 4 статьи 410 Уголовного кодекса Украины) командиру одного из подразделений воинской части.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Согласно сообщению, командир разведывательного взвода совершил кражу военного имущества, которое было поручено ему хранить: четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера, общая стоимость которых составила 500 тысяч гривен.

Впоследствии он сдал похищенное военное имущество в ломбард на территории Днепропетровской области, и в обмен получил денежную сумму, которой владел по своему усмотрению.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевской области. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, длительно не появлявшимся на службе.

Кроме этого, в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти 1 млн "боевых" премий.