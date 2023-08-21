Командир воинской части на Николаевщине безосновательно насчитывал почти 5,5 млн грн выплат подчиненным

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Николаевщины. Офицер безосновательно начислял выплаты подчиненным, которые долгое время не появлялись на службе.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что должностное лицо было обязано приостанавливать выплаты военным, которые самовольно покинули воинскую часть и в течение трех дней не вернулись на место службы.

"Впрочем, полковник продолжал начислять зарплаты даже военным, которые по три месяца не являлись на службу. Своими действиями он нанес ущерб государству на 5,4 млн грн", - отмечают правоохранители.

По материалам ГБР, начат процесс возмещения денег бюджету.

"Должностному лицу сообщено о подозрении в небрежном отношении военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины)", - подчеркнули в ГБР.

Там добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении еще двум чиновникам воинской части из Киевщины, которые безосновательно "выписывали" себе боевые выплаты.

А в начале августа этого года СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Нацгвардии, незаконно насчитавших себе почти 1 млн "боевых" премий.