Руководитель областного военкомата организовал схему обогащения для своего окружения

Сотрудники ГБР задержали бывшего руководителя Запорожского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который организовал повышенные военные выплаты для приближенных лиц и помогал представителям местной преступной группировки уклоняться от ответственности. Он возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в должности Запорожского ОТЦК и СП с июля по декабрь 2022 мужчина без законных оснований направил приближенных подчиненных к боевой бригаде ВСУ якобы для выполнения боевых задач.

"Однако эти работники военкомата находились в зоне боевых действий по свободному графику, как в отпуске. Следствие установило, что они не были назначены на должности в боевом подразделении, не участвовали в боях и безосновательно находились в прифронтовой зоне", - отметили в ГБР.

Таким образом, военком оформил документы о получении этими военнослужащими справок о непосредственном участии в боевых действиях, благодаря которым им безосновательно начислили дополнительные боевые доплаты на общую сумму 981,3 тыс. гривен.

"Более того, один из этих подчиненных предоставил документы для получения 700 тыс. грн денежного пособия в связи с потерей трудоспособности в результате участия в боевых действиях", - подчеркнули в ГБР.

Также руководитель военкомата устраивал на работу в ТЦК и СП представителей местного криминалитета, чтобы помочь им уклониться от судебного разбирательства по особо тяжким преступлениям.

Муж помог одному из "уголовных авторитетов" сняться с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

"Работники ГБР провели обыски по местам работы и проживания руководителя военкомата в Запорожье и городе Мирноград Донецкой области. Во время обысков найдены доказательства противоправной деятельности и личные фото подчиненных, которые получали безосновательные выплаты во время так называемого "несения службы"", - отмечают правоохранители. .

ДБР задержало военкома и сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ст. ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении четырем должностным лицам одного из центров подготовки подразделений Нацгвардии Украины в Киевской области, которые безосновательно начисляли себе и получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях.