Отрядил военнослужащих на службу в КГВА: экс-командир воинской части получил подозрение

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей ТРО, который превысил свои служебные полномочия и отправил военнослужащих на службу в Киевскую городскую военную администрацию.

Об этом сообщает ГБР.

Установлено, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

"Основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для прохождения службы в Киевской городской военной администрации", - говорится в сообщении.

Подозрение экс-командир получил по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Что этому предшествовало

Накануне четырем военнослужащим одной из воинских частей ТРО, трое из которых имеют статус депутатов Киевского городского совета, а еще один – помощник депутата Киевсовета, вручили подозрения в уклонении от военной службы.

По данным следствия, они в течение года не являлись на военную службу. При этом военнослужащие получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.