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Депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от военной службы

Депутаты Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы. Фото: пресс-служба Офиса Генпрокурора
Депутаты Киевсовета подозреваются в уклонении от военной службы. Фото: пресс-служба Офиса Генпрокурора

Четверым военнослужащим одной из воинских частей ТРО, три из которых имеют статус депутатов Киевского городского совета, а еще один – помощник депутата Киевсовета, вручили подозрения в уклонении от военной службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО в течение года не являлись на военную службу.

Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.

Фото 2 — Депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от военной службы

Отмечается, что мужчинам инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей.

Напомним, столичное управление департамента стратегических расследований Нацполиции и Соломенское управление полиции Киева разоблачили на участии в коррупционной схеме руководителя коммунального предприятия

Автор:
Светлана Манько