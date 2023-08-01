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Депутатам Киевсовета вручили подозрения в уклонении от военной службы
Четверым военнослужащим одной из воинских частей ТРО, три из которых имеют статус депутатов Киевского городского совета, а еще один – помощник депутата Киевсовета, вручили подозрения в уклонении от военной службы.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, четверо военнослужащих одной из воинских частей ТРО в течение года не являлись на военную службу.
Они оформили командировку в Киевскую военную государственную администрацию. При этом они получали денежное довольствие из части, где якобы проходили службу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что мужчинам инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Следствие инициирует ходатайство о содержании подозреваемых под стражей.
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