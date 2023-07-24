Керівництво КП у Києві викрили на корупції: за "відкати" зберігали за торгівцями місця в обхід тендерів (ВІДЕО)

Столичне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Солом’янське управління поліції Києва викрили на участі в корупційній схемі керівника комунального підприємства, повідомляють у відомстві.

Зазначається, що посадовці КП у змові з іншими посадовими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, за певний грошовий відсоток лобіювали інтереси "дружніх" суб’єктів господарювання щодо пролонгації без проведення обов'язкових електронних торгів укладених договорів на розміщення об’єктів пересувної та сезонної дрібнороздрібної торгівлі та атракціонів.

Також вони "заднім числом" продовжували вже недіючі договори на підставі протоколу засідання комісії, яке фактично не проводилося.

Згідно з висновками фахівців, збитки від укладання додаткових угод щодо пролонгації склали майже 600 тисяч гривень, а сума, яку недоотримав бюджет у зв’язку з непроведенням електронних торгів з продажу локацій об’єктів торгівлі, становить понад 5,7 мільйона гривень.

Фото: Нацполіція

21 липня на підставі отриманих доказів одному з учасників схеми - виконуючому обов'язки керівника КП повідомили про підозру за частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та частиною 2 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Цього ж дня були проведені обшуки в приміщеннях двох департаментів міської адміністрації. Як зазначають у поліції, наразі проводяться "подальші заходи для збору доказової бази" з метою притягнення усіх причетних до корупційної схеми осіб до відповідальності.