Ще один директор департаменту КМДА отримав підозру в розтраті коштів: що йому інкримінують

Слідчі Головного управління поліції в Києві спільно з оперативниками столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили викрили на розтраті 1 мільйона гривень бюджетних коштів директора департаменту житлово-комунальної інфраструктури Київміськадміністрації Дмитра Науменка.

Як повідомляють міська поліція та прокуратура, встановлено, що наприкінці 2021 року він спільно з генпідрядником та підрядником підписали договір про виконання будівельних робіт на майже 18 мільйонів гривень.

Йдеться про тендер на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків, розташованих на вулиці Зрошувальній у Дарницькому районі, а також дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет".

У грудні 2021 року на підставі підписаного акту прийому–передачі виконаних робіт з бюджету було перераховано кошти на загальну суму близько 2,1 мільйона гривень на виконання робіт по відновленню тротуарів та автодороги на же вулиці після підключення водопроводу.

"У подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що роботи фактично не виконані, а будівельні матеріали не поставлені, спільники склали відповідний акт про проведення робіт. Як результат, із виділених коштів вони привласнили та розтратили майже 1,2 мільйона гривень", - вказали правоохоронці обсяг невиконаних робіт.

Наразі директору департаменту повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). До суду направлено клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що лише напередодні підозру за тією ж статтею отримав директор столичного департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, якого викрили на нанесенні бюджету шкоди на суму 1,83 мільйона гривень при закупівлі електрогенераторів.

Перед цим тому ж Ткачуку повідомили про підозру в службовій недбалісті, що спричинила тяжкі наслідки, через непридатність до експлуатації та зачиненість великої кількості столичних укриттів. Це розслідування було розпочато після скандальної загибелі 1 червня трьох людей, які не змогли потрапити в одне з укриттів в Деснянському районі під час ракетної атаки.