Експерт пояснив, чому Камишину не вдалось витіснити Кличка з Києва на темі сховищ

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин провалив кампанію зі зміщення мера Києва Віталія Кличка з посади глави Київської міської держадміністрації після перевірки стану укриттів у столиці. Комунікаційно міський голова вийшов з протистояння переможцем, написав в блозі на Цензор.НЕТ політолог Володимир Сонюк.

Він нагадав, що доручення перевіряти укриття Камишин отримав на Ставці, утім це був прорахунок Офісу Президента. “По-перше, одразу виникло питання, чи повинен міністр, в зоні відповідальності якого, передусім, оборонні підприємства і постачання зброї армії - грубо кажучи, “лазити по підвалах”. По-друге, з перших же відео, на яких були зафіксовані спільні походи Кличка і Камишина по укриттях, стало зрозуміло, наскільки сильно відрізняється рівень розуміння проблеми”, - написав політолог.

Він зазначив, що на опублікованих відео було видно, що Кличко глибше в матеріалі, ніж екс-очільник Укрзалізниці.

“Крім власне некомпетентності в питаннях розвитку міста, Камишин продемонстрував зовсім неконструктивний підхід до манери спілкування з міським головою, намагаючись його усіляко “підколювати”. Наприклад, в укритті музичної школи запропонував Кличкові зіграти на фортепіано. Також він досить неформально себе поводив з мешканцями міста, наприклад, “жартуючи”, що нібито знає їхні паспортні дані і що вони не ходять до сховищ. В звітних постах в телеграм-каналі Камишин також “тролив” мера, називаючи його щоразу “наш мер” і “прогресивний лідер”, - йдеться в дописі.

На думку політолога, “після перших таких днів перевірки хтось - або в оточенні Кличка, або в Офісі натякнув Камишину, що той, м’яко кажучи, виглядає по-дитячому, а у відео, де Кличко його відчитує (візуально ефект ще гірше через різницю в зрості), а той не може дати відповідь і тікає - міністр схожий на п’ятикласника, який не виконав домашнє завдання”. “І це явно не личить тому, хто прийшов “від Банкової” “ставити Кличка на місце”. Більше того, на цьому фоні чутки про нібито бажання Офісу поставити Камишина на місце Попка і “приструнити” таким чином норовливого мера, стали виглядати як чийсь невдалий жарт”, - відзначив експерт.

Він додав, що кроки тиску на Кличка відбувалися відповідно до плану, який напередодні оприлюднив політолог Володимир Цибулько (близький до Європейської солідарності, яка підтримує сторону Кличка в цьому конфлікті).

Залишився останній пункт - “винести певні рішення” в п’ятницю. “За це міністру пообіцяли місце голови Київської військової адміністрації, яка зараз підміняє собою КМДА та відповідає в тому числі за укриття”, - написав Цибулько. На його думку, план “посипався”, бо з’явилася інформація про вже легендарні закупівлі барабанів і сковорідок за 750 тис грн. в укриття. А це пряма провина голів РДА - “слуг народу”, яким місто виділило 1,2 млрд грн.

“Кличко від самого початку зробив ставку на тему відповідальності голів районів, навіть попри те, що багато з них до цього з ним успішно співпрацювали. І як би його не “хитали” опоненти - постійно тримався цього курсу (непоганий комунікаційний урок, до речі). В результаті ця стратегія - плюс сумнівної якості маніпулятивні дані про готовність укриттів від Камишина (по деяких позиціях кратно розходяться з даними мерії, хоча огляди робилися спільно і прозоро) - призвели до фіаско Банкової”, - йдеться в дописі.

На думку політолога, щоб домогтися успіху в Києві репутаційно більш безпечним для Офісу було б зам’яти цю історію і краще підготуватися. “По-перше, замінити Камишина на когось більш політично “дорослого”, по-друге, ґрунтовно пропрацювати питання реальних зловживань на бюджеті міста. Станом же на зараз - Віталій Володимирович успішно відправив Офіс у нокаут”, - резюмував експерт.