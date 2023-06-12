У Києві встановлять зупинку-укриття з сучасним дизайном (ФОТО)

Архітектори розробили проєкт першої зупинки-сховища, що встановлять у Києві. На відміну від таких укриттів у інших містах, столична матиме сучасний дизайн.

Про це 12 червня повідомив архітектор Сергій Махно у своєму Instagram.

Фото: Instagram Сергія Махна

Однією з основних унікальностей є те, що проєкт продукується за технологією 3D-друку. Як пояснив архітектор, така технологія дозволяє дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни.

"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", — розповів Махно.

Фото: Instagram Сергія Махна

Перша зупинка, створена за технологією 3D-друку, з’явитися в Києві. Автори проєкту планують його масштабувати, якщо матимуть підтримку місцевих влад, громад та партнерів.

"Це проєкт, який потрібен країні просто зараз. Тож особисто запрошую органи влади, громадськість, комерційні та некомерційні організації до співпраці задля безпеки кожного українця", — підкреслив архітектор.

Нагадаємо, ще в серпні 2022 року у Харкові почали монтувати зупинки-укриття. В одній можуть сховатися на час обстрілу 30 осіб. Саме тоді Харків був під регулярними обстріляли росіян.

Згодом інші міста підхопили ідею і почали встановлювати схожі укриття.