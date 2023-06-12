В Киеве установят остановку-укрытие с современным дизайном (ФОТО)

Архитекторы разработали проект первой остановки-хранилища, которое будет установлено в Киеве. В отличие от подобных укрытий в других городах, у столичной будет современный дизайн.

Об этом 12 июня сообщил архитектор Сергей Махно в своем Instagram.

Фото: Instagram Сергея Махно

Главной уникальностью является то, что проект производится по технологии 3D-печати. Как пояснил архитектор, такая технология позволяет очень быстро производить и масштабировать образцы на всю территорию страны.

"Бетонная смесь для строительства остановки-убежища прошла тщательные испытания на прочность и способность оградить от обломков. А футуристический инновационный дизайн остановки впишется в любой городской ландшафт", - рассказал Махно.

Фото: Instagram Сергея Махно

Первая остановка, созданная по технологии 3D-печати, появится в Киеве. Авторы проекта планируют его масштабировать, если будут иметь поддержку местных властей, громад и партнеров.

"Это проект, который нужен стране прямо сейчас. Так что лично приглашаю органы власти, общественность, коммерческие и некоммерческие организации к сотрудничеству ради безопасности каждого украинца", - подчеркнул архитектор.

Напомним, еще в августе 2022 года в Харькове начали монтировать остановки-укрытия. В одной могут укрыться на время обстрела 30 человек. Именно тогда Харьков регулярно подвергался обстрелам россиян.

Впоследствии другие города подхватили идею и начали устанавливать подобные укрытия.