В Киеве планируют обустроить укрытия автоматизированной системой открытия

В столице планируется оснастить около 3 тысяч укрытий автоматизированной системой открытия, чтобы доступ к укрытиям во время воздушной тревоги был гарантирован.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что также городские власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около 200 модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

"Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Ведь использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города", – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что город работает над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа.

Кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе, а затем их введут во всем городе.

Заметим, что по результатам проверок установлено, что лучший доступ к укрытиям в Киеве обеспечен в Деснянском и Соломенском районах. Удовлетворительное состояние таких объектов зафиксировано в Днепровском и Оболонском районах.

Напомним, в 2022 и 2023 годах Киев уже выделил на обустройство укрытий 1,2 млрд грн .

Однако после того, как возле закрытого укрытия в столице погибли три человека, в городе и по всей Украине начались проверки хранилищ. По состоянию на 7 июня, в Киеве было проинспектировано 73% всех укрытий – треть из проверенных оказались непригодными для эксплуатации, а к большинству нет свободного доступа.