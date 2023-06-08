- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
На ремонт укриттів у Києві виділили ще 750 млн грн
Київська міська рада 8 червня виділила ще 750 млн грн на ремонт укриттів у столиці. Про це повідомила пресслужба міськради.
Зазначається, що 500 млн грн спрямують до столичних районних держадміністрацій, які в подальшому виконуватимуть ремонтні роботи.
За районами кошти розподілили наступним чином:
- Голосіївській РДА виділено 42,9 млн грн;
- Дарницькій РДА – 58,9 млн грн;
- Деснянській РДА – 61,8 млн грн;
- Дніпровській РДА – 60,4 млн грн;
- Оболонській РДА – 53,6 млн грн;
- Печерській РДА – 28,2 млн грн;
- Подільській РДА – 35,7 млн грн;
- Святошинській РДА – 57,7 млн грн;
- Солом’янській РДА – 65,5 млн грн;
- Шевченківській РДА – 35,6 млн грн.
Такий розподіл пояснили принципом, який використовувався при формуванні бюджету, – за кількістю населення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, 200 млн грн виділили на капітальні ремонти укриттів, які розташовані в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я КМДА.
Ще 50 млн грн підуть на капітальні ремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які слугують як прості укриття.
Нагадаємо, в 2022 та 2023 роках Київ вже виділив на облаштування укриттів 1,2 млрд грн.
Однак після того, як біля закритого укриття в столиці загинули троє людей, в місті та по всій Україні розпочалися перевірки сховищ. Станом на 7 червня, в Києві було проінспектовано 73% від усіх укриттів – третина із перевірених виявилися непридатними для експлуатації, а до більшості немає вільного доступу.