На ремонт укриттів у Києві виділили ще 750 млн грн

Київська міська рада 8 червня виділила ще 750 млн грн на ремонт укриттів у столиці. Про це повідомила пресслужба міськради.

Зазначається, що 500 млн грн спрямують до столичних районних держадміністрацій, які в подальшому виконуватимуть ремонтні роботи.

За районами кошти розподілили наступним чином:

Голосіївській РДА виділено 42,9 млн грн;

Дарницькій РДА – 58,9 млн грн;

Деснянській РДА – 61,8 млн грн;

Дніпровській РДА – 60,4 млн грн;

Оболонській РДА – 53,6 млн грн;

Печерській РДА – 28,2 млн грн;

Подільській РДА – 35,7 млн грн;

Святошинській РДА – 57,7 млн грн;

Солом’янській РДА – 65,5 млн грн;

Шевченківській РДА – 35,6 млн грн.

Такий розподіл пояснили принципом, який використовувався при формуванні бюджету, – за кількістю населення.

Крім того, 200 млн грн виділили на капітальні ремонти укриттів, які розташовані в закладах охорони здоров’я Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Ще 50 млн грн підуть на капітальні ремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які слугують як прості укриття.

Нагадаємо, в 2022 та 2023 роках Київ вже виділив на облаштування укриттів 1,2 млрд грн.

Однак після того, як біля закритого укриття в столиці загинули троє людей, в місті та по всій Україні розпочалися перевірки сховищ. Станом на 7 червня, в Києві було проінспектовано 73% від усіх укриттів – третина із перевірених виявилися непридатними для експлуатації, а до більшості немає вільного доступу.