На ремонт укрытий в Киеве выделили еще 750 млн грн

Киевский городской совет 8 июня выделил еще 750 млн грн на ремонт укрытий в столице. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что 500 млн грн направят в столичные районные госадминистрации, которые в дальнейшем будут выполнять ремонтные работы.

По районам средства распределили следующим образом:

Голосеевской РГА выделено 42,9 млн. грн;

Дарницкой РГА – 58,9 млн грн;

Деснянской РГА – 61,8 млн грн;

Днепровской РГА – 60,4 млн грн;

Оболонской РГА – 53,6 млн грн;

Печерской РГА – 28,2 млн грн;

Подольской РГА – 35,7 млн грн;

Святошинской РГА – 57,7 млн грн;

Соломенской РГА – 65,5 млн грн;

Шевченковской РГА – 35,6 млн грн.

Такое распределение объяснили принципом, который использовался при формировании бюджета, – по количеству населения.

Кроме того, 200 млн грн выделили на капитальные ремонты укрытий, расположенных в учреждениях здравоохранения Департамента здравоохранения КГГА.

Еще 50 млн грн пойдут на капитальные ремонты и обслуживание подвальных помещений жилых домов, которые служат простыми укрытиями.

Напомним, в 2022 и 2023 годах Киев уже выделил на обустройство укрытий 1,2 млрд грн.

Однако после того, как возле закрытого укрытия в столице погибли три человека, в городе и по всей Украине начались проверки убежищ. По состоянию на 7 июня, в Киеве было проинспектировано 73% всех укрытий – треть из проверенных оказались непригодными для эксплуатации, а к большинству нет свободного доступа.