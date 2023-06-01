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Происшествия
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Муж погибшей во время ракетной атаки на Киев рассказал, что укрытие, куда они бежали, было закрыто.

Муж погибшей во время ракетной атаки на Киев рассказал, что укрытие, куда они бежали, было закрыто.
Место гибели трех человек в результате ракетной атаки РФ на Киев. Фото: КМВА

В Деснянском районе Киева женщина погибла, потому что не смогла вовремя попасть в укрытие.

Об этом рассказал " Суспільному " муж погибшей.

Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла в укрытие. Как рассказали местные, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", – рассказал Ярослав.

По словам мужчины, ребенок жив, а вот обломки ракеты убили женщину.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, среди которых ребенок. Все в это время направлялись к укрытию. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику, рядом повреждены здания.

На инцидент уже отреагировали киевские власти.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать", - отметил мэр Киева.

Он добавил, что все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно.

Напомним, что недавно Киевская городская военная администрация заявила, что после очередной ракетной атаки к ней поступили многочисленные жалобы по поводу того, что укрытия были закрыты и в них невозможно было попасть.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 30 мая заявил, что местные власти должны ответственно относиться к обеспечению доступности укрытий для местных жителей.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц ", – сказал глава государства.

Автор:
Светлана Манько