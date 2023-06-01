Муж погибшей во время ракетной атаки на Киев рассказал, что укрытие, куда они бежали, было закрыто.

В Деснянском районе Киева женщина погибла, потому что не смогла вовремя попасть в укрытие.

Об этом рассказал " Суспільному " муж погибшей.

Жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком шла в укрытие. Как рассказали местные, обломки упали через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, и в тот момент прилетело", – рассказал Ярослав.

По словам мужчины, ребенок жив, а вот обломки ракеты убили женщину.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, среди которых ребенок. Все в это время направлялись к укрытию. Более десяти человек получили ранения разной степени тяжести. Обломки упали на детскую поликлинику, рядом повреждены здания.

На инцидент уже отреагировали киевские власти.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать", - отметил мэр Киева.

Он добавил, что все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно.

Напомним, что недавно Киевская городская военная администрация заявила, что после очередной ракетной атаки к ней поступили многочисленные жалобы по поводу того, что укрытия были закрыты и в них невозможно было попасть.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 30 мая заявил, что местные власти должны ответственно относиться к обеспечению доступности укрытий для местных жителей.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц ", – сказал глава государства.