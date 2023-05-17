У Києві перевірять укриття - через скарги жителів

Після останньої ракетної атаки до військової адміністрації Києва надійшли численні скарги щодо того, що укриття були зачинені і до них неможливо було потрапити. Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

З проблемою зачинених укриттів кияни зіштовхнулися практично в кожному районі столиці.

“Закритті укриття під час війни, під час таких масованих повітряних атак – це злочин. Тому сьогодні, на засіданні Ради оброни Києва я, як начальник КМВА, акцентував особливу увагу на вирішенні цього питання. Невідкладно були визначені завдання для Національної поліції Києва, Муніципальної охорони міста та усім головам РДА”, - зазначив Сергій Попко.

Міська влада обіцяє в стислий термін проінспектувати усі укриття міста і зафіксувати усі об’єкти, до яких жителі не мають доступу. Тож, за словами, Сергія Попка, ситуацію найближчим часом виправлять.

Нагадаємо, вночі 16 травня окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі вони знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ.

Зазначимо, у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду, на ремонт яких у 2023 році спрямують понад 350 мільйонів гривень.

Минулого року кількість захисних споруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів.