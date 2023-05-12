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Транспорт
Дата публікації

У Києві на 10 станціях метро відкриють зачинені з початку повномасштабної війни вестибюлі: названо дату

Фото: КМВА
Фото: КМВА

У Києві орієнтовно з 14 травня відкриють тимчасово зачинені вестибюлі на десяти станціях столичного метрополітену. 

Відповідне рішення ухвалив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє пресслужба КМВА.

Так, запрацюють вестибюлі на станціях:

  • "Чернігівська",
  • "Лівобережна",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героїв Дніпра",
  •  "Оболонь",
  • "Контрактова площа", 
  • "Васильківська",
  •  "Харківська" ,
  •  "Позняки".

"Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном", - зазначив Сергій Попко.

Водночас підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїзди метро в Києві не ходили, підземка працювала лише як укриття. Поступово станції відкрили, але частину з них з можливістю входу/виходу тільки через один вестибюль.

Нагадаємо, кияни декілька разів зверталися до місцевої влади з проханням скасувати рішення про заборону курсування громадського транспорту. Зауважимо, комунальний транспорт дотримується правил.

Водночас влада Києва наполягає на необхідності збереження заборони руху комунального громадського транспорту під час повітряної тривоги.

Автор:
Ніна Комащенко