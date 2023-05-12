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У Києві на 10 станціях метро відкриють зачинені з початку повномасштабної війни вестибюлі: названо дату
У Києві орієнтовно з 14 травня відкриють тимчасово зачинені вестибюлі на десяти станціях столичного метрополітену.
Відповідне рішення ухвалив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє пресслужба КМВА.
Так, запрацюють вестибюлі на станціях:
- "Чернігівська",
- "Лівобережна",
- "Нивки",
- "Святошин",
- "Героїв Дніпра",
- "Оболонь",
- "Контрактова площа",
- "Васильківська",
- "Харківська" ,
- "Позняки".
"Рішення узгоджено з Національної поліцією. Воно ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном", - зазначив Сергій Попко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Водночас підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.
Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поїзди метро в Києві не ходили, підземка працювала лише як укриття. Поступово станції відкрили, але частину з них з можливістю входу/виходу тільки через один вестибюль.
Нагадаємо, кияни декілька разів зверталися до місцевої влади з проханням скасувати рішення про заборону курсування громадського транспорту. Зауважимо, комунальний транспорт дотримується правил.
Водночас влада Києва наполягає на необхідності збереження заборони руху комунального громадського транспорту під час повітряної тривоги.