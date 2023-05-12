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В Киеве на 10 станциях метро откроют закрытые с начала полномасштабной войны вестибюли: названа дата
В Киеве ориентировочно с 14 мая откроют вестибюли на 10 станциях столичного метрополитена.
Соответствующее решение принял начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает пресс-служба КГВА.
Так, заработают вестибюли на станциях:
- "Черниговская",
- "Левобережная",
- "Нивки",
- "Святошин",
- "Героев Днепра",
- "Оболонь",
- "Контрактовая площадь",
- "Васильковская",
- "Харьковская" ,
- "Позняки".
"Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену", - отметил Сергей Попко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время, подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей.
Отметим, в начале полномасштабного вторжения России в Украину поезда метро в Киеве не ходили, подземка работала только как укрытие. Постепенно станции открыли, но часть из них с возможностью входа/выхода только через один вестибюль.
Напомним, киевляне несколько раз обращались к местным властям с просьбой отменить решение о запрете курсирования общественного транспорта. Заметим, что коммунальный транспорт соблюдает правила.
В то же время, власти Киева настаивают на необходимости сохранения запрета движения коммунального общественного транспорта во время воздушной тревоги.