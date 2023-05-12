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Транспорт
Дата публикации

В Киеве на 10 станциях метро откроют закрытые с начала полномасштабной войны вестибюли: названа дата

В Киеве на 10 станциях метро откроют закрытые с начала полномасштабной войны вестибюли: названа дата
Фото: пресс-служба КГВА

В Киеве ориентировочно с 14 мая откроют вестибюли на 10 станциях столичного метрополитена.

Соответствующее решение принял начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, сообщает пресс-служба КГВА.

Так, заработают вестибюли на станциях:

  • "Черниговская",
  • "Левобережная",
  • "Нивки",
  • "Святошин",
  • "Героев Днепра",
  • "Оболонь",
  • "Контрактовая площадь",
  • "Васильковская",
  • "Харьковская" ,
  • "Позняки".

"Решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы по метрополитену", - отметил Сергей Попко.

В то же время, подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей.

Отметим, в начале полномасштабного вторжения России в Украину поезда метро в Киеве не ходили, подземка работала только как укрытие. Постепенно станции открыли, но часть из них с возможностью входа/выхода только через один вестибюль.

Напомним, киевляне несколько раз обращались к местным властям с просьбой отменить решение о запрете курсирования общественного транспорта. Заметим, что коммунальный транспорт соблюдает правила.

В то же время, власти Киева настаивают на необходимости сохранения запрета движения коммунального общественного транспорта во время воздушной тревоги.

Автор:
Нина Комащенко