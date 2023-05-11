Киев получил первую партию вагонов метро от Варшавы

Варшава в виде помощи передала Киеву первую партию вагонов, которые будут использоваться в метрополитене. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Бесплатные вагоны Киеву удалось получить благодаря подписанному в прошлом году письму между столицами Польши и Украины о передаче выведенных из эксплуатации вагонов Варшавского метрополитена.

В общей сложности, в Киев поэтапно поступят 60 вагонов метро.

"Эта помощь наших польских друзей обеспечит бесперебойную работу Киевского метрополитена, безопасность движения поездов и безопасную перевозку пассажиров", - написал глава столицы.

По словам Виталия Кличко, для киевского метрополитена – это весомая помощь, поскольку подвижной состав советского производства составляет в нем 80% .

"Речь идет о передаче подвижного состава серии №717, который также эксплуатируется и в нашем метро. Полученные вагоны в первую очередь будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки", - рассказал Кличко.

О том, что Киев в ближайшее время должен получить первую партию вагонов метро, стало известно в апреле.

Напомним, Варшава решила передать 23 трамвайных вагона Конотопу.