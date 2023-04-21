Из Вены запускают прямой поезд в Чоп: какое расписание и сколько стоит билет

24 апреля начнет курсирование новый беспересадочный вагон сообщением Вена - Чоп - Вена, который станет новым удобным альтернативным путем перемещения между Австрией, Венгрией и Украиной.

Как сообщают в "Укрзализныце", он будет отправляться поезд из Вены ежедневно в 16:42, на станции Будапешт-Келети будет стоять в промежутке 19:19 - 19:40, а в Чоп будет прибывать в 2:28.

После прохождения погранично-таможенного контроля можно будет, в частности, продолжить поездку на поезде №750 Ужгород - Киев, прибывающем в Чоп в 5:19, останавливающемся в Мукачево в 6:48 - 6:53, Львове в 11:00 - 11 :23 и прибывающем в Киев в 18:30.

Обратно из Киева добраться до австрийского поезда можно так же используя поезд №749 Киев — Ужгород, который отправляется из Киева ежедневно в 13:16. Во Львове он стоит с 19:59 до 20:25, в Мукачево – с 0:19 до 0:24, а в Чоп прибывает в 1:10.

В свою очередь, поезд Чоп - Вена будет отправляться ежедневно с 25 апреля в 3:28. Стоять на вокзале Будапешт-Келети он будет в 8:20 - 8:40, а прибывать в австрийскую столицу - в 11:21.

Стоимость билета из Чопа в Вену составляет 1730 гривен, билеты уже доступны в международных кассах "Укрзализныци". В свою очередь, билеты из Киева в Чоп и обратно можно приобрести как в кассах, так и онлайн: в приложении УЗ, в чат-боте и на сайте железной дороги.