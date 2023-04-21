З Відня запускають прямий поїзд до Чопа: який розклад та скільки коштує квиток

24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень — Чоп — Відень, що стане новим зручним альтернативним шляхом переміщення між Австрією та Угорщиною і Україною.

Як повідомляють в "Укрзалізниці", відправлятиметься він з Відня щодня о 16:42, на станції Будапешт-Келеті стоятиме у проміжку 19:19 — 19:40, а до Чопа прибуватиме о 2:28.

Після проходження прикордонно-митного контролю можна буде, зокрема, продовжити подорож на поїзді №750 Ужгород — Київ, що прибуває у Чоп о 5:19 та має зупинку в Мукачеві о 6:48 — 6:53, Львові об 11:00 - 11:23, а до Києва прибуває о 18:30.

Зворотно з Києва дістатися австрійського поїзда можна так само використавши поїзд №749 Київ — Ужгород, що відправляється з Києва щодня о 13:16. У Львові він стоїть з 19:59 до 20:25, у Мукачеві - з 0:19 до 0:24, а у Чоп прибуває о 1:10.

В свою чергу, поїзд Чоп - Відень відправлятиметься щоденно з 25 квітня о 3:28. Стоянку на вокзалі Будапешт-Келеті він матиме о 8:20 — 8:40, а прибуття до австрійської столиці - об 11:21.

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 гривень, квитки вже доступні в міжнародних касах "Укрзалізниці". К свою чергу, квитки з Києва до Чопа та зворотно можна придбати як у касах, так онлайн: у застосунку УЗ, в чат-боті та на сайті залізниці.