Пересаджуватися на міжнародні рейси стане зручніше: "Укрзалізниця" повернула заїзд до Чопу для низки поїздів

"Укрзалізниця" при складанні нового графіка маршрутів забезпечила заїзд низки поїздів і зупинку на прикордонній станції Чоп (Закарпатська область). Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Ми прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб дати пасажирам з різних міст України можливість комфортно дістатись закордону залізницею", - пояснюють в УЗ.

Відтепер через Чоп, на додачу до поїздів №59/60 Київ — Чоп та №749 Київ - Відень, курсують рейси №4/3 Запоріжжя — Ужгород; №45/46 Ужгород — Харків; №81/82 Київ — Ужгород; №749/750 Київ — Ужгород, а також новопризначений №265/266 Ковель — Ужгород.

Зазначимо, що до пандемії Covid-19, що спалахнула в 2020 році і коли рух через кордони було закрито, а затребуваність зупинки у прикордонному Чопі на шляху між Ужгородом та Мукачево значно впала, поїзди №45/46, №81/82 та №749/750 туди заїжджали.

Як вказують в УЗ, зміна маршруту прямування зазначених рейсів дозволить мешканцям Харкова, Сум, Києва, Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Львова та Ковеля зручно діставатись Чопа, де можна буде пересісти на поїзд до Будапешта або на короткі рейси до міст Захонь (Угорщина) та Чієрна-над-Тісоу (Словаччина) з іншого відповідного боку кордону.

Також в "Укрзалізниці" нагадують, що через місяць, з 11 грудня, почнуть курсувати поїзди Відень (Австрія) — Чоп та Кошице (Словаччина) — Чоп.

"У співпраці з чеськими перевізниками планується також призначення рейсу Прага — Чоп, дату початку курсування буде оголошено додатково", - додає також перевізник.