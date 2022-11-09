"Укрзалізниця" повністю перевела продаж квитків Київ — Варшава в онлайн: які причини та обмеження

"Укрзалізниця" з 10 листопада повністю переводить в онлайн-режим продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ — Варшава, аби завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

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Як констатують у держкомпанії, хоча на цей поїзд і було збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, все одно спостерігається дефіцит квитиків, оскільки кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці, є обмеженою.

Разом із тим, як вказують в УЗ почастішали випадки, коли пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки "з рук" чи в соціальних мережах на своїх сторінках.

"Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів. Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, УЗ з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на "варшавський" потяг", - пояснює перевізник.

Таким чином, касири в старому "ручному" форматі ці квитки більше не продаватимуть, тому не варто більше стояти в чергах та "полювати" на квитки, підкреслюють в "Укрзалізниці". Там також додають, що "у прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів".

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі).

Більш того, кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ — Варшава — Київ онлайн в одні руки, буде обмежена чотирма квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись IT-системою УЗ автоматично та незворотно.

Як зазначено в повідомленні, продаж квитків онлайн на напрямки Київ — Варшава та Варшава — Київ відкриватиметься о 8:00 за 20 діб до дати рейсу, аби надати всім пасажирам рівні умови.

Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, буде можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволить припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані "боти" з обміном їх потім на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів. Відтепер при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх в онлайн-каналі.

Квитки на менш ажіотажні напрямки (наприклад, Київ — Хелм, звідки налагоджено зручну пересадку на Варшаву) можна буде повертати в звичайному форматі, у тому числі онлайн, тому пасажирам, які не впевнені у своїх планах, радять обирати саме цю опцію для подорожі.