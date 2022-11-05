"Укрзалізниця" запустила нові внутрішні рейси, а також до Молдови та Польщі

АТ "Укрзалізниця" 5 листопада запустила низку внутрішніх та міжнародних рейсів, повідомила пресслужба компанії в Facebook.

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Так, УЗ запустила ще один потяг Київ – Кишинів, а також Київ — Перемишль. Щодо внутрішнього сполучення, то з 5 листопада розпочнуть рух поїзди Одеса — Краматорськ, Жмеринка — Хутір-Михайлівський.

Відомом, що потяг Київ-Кишинів вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38 наступного дня. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Поїзд Київ – Перемишль курсуватиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Цей поїзд надасть, зокрема вінничанам, нічне сполучення з Польщею на додачу до "Інтерсіті+" з місцями для сидіння.

В пресслужбі компанії додали, що ще кілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів. Розклад буде оприлюднено найближчими днями.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

Крім того, компанія відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.