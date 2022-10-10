Укрзалізниця призначила додатковий поїзд із Запоріжжя

“Укрзалізниця” призначає додатковий поїзд із Запоріжжя, яке останніми днями перебуває під постійним ворожим обстрілом.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Укрзалізниця оперативно реагує на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя і призначає додатковий поїзд 272 Запоріжжя — Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя — Київ — Івано-Франківськ", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.

Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до станції Самійлівка.

Нагадаємо, раніше в УЗ повідомили, що всі залізничні вокзали працють у штатному режимі. Також через масивні ракетні удари по всій території Україги можливі затримки поїздів.