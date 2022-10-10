"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Запорожья

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Запорожья, которое в последние дни находится под постоянным вражеским обстрелом.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця оперативно реагирует на повышенный пассажирский спрос из Запорожья и назначает дополнительный поезд 272 Запорожья — Киев. Кроме того, добавлено 10 вагонов в поезд №750 Запорожье — Киев — Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пригородные поезда на Львовщине, Конотопском регионе и Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети.

Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка.

Напомним, ранее в УЗ сообщили, что все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Также из-за массивных ракетных ударов по всей территории Украины возможны задержки поездов.