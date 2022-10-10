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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Запорожья
"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд из Запорожья, которое в последние дни находится под постоянным вражеским обстрелом.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
"Укрзализныця оперативно реагирует на повышенный пассажирский спрос из Запорожья и назначает дополнительный поезд 272 Запорожья — Киев. Кроме того, добавлено 10 вагонов в поезд №750 Запорожье — Киев — Ивано-Франковск", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пригородные поезда на Львовщине, Конотопском регионе и Харьковщине движутся с задержками в связи с обесточиванием контактной сети.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Пригородные рейсы, следующие через Лозовую, ограничены до станции Самойловка.
Напомним, ранее в УЗ сообщили, что все железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме. Также из-за массивных ракетных ударов по всей территории Украины возможны задержки поездов.