"Укрзалізниця" запускає поїзд Київ - Кишинів

"Укрзалізниця" з 5 листопада запускає поїзд №351/352 Київ – Кишинів, на якому курсуватиме "Потяг до перемоги", розмальований у тематиці окупованих територій України та людей, які чинять опір російським військам.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, він вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38 наступного дня. У зворотньому напрямку поїхд відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до Києва об 11:48.

Цей поїзд матиме також зручну стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія). З Києва поїзд прибуватиме в Унгени о 7:53, а у зворотньому напрямку проходитиме їм о 20:51.

"Потяг до перемоги", вагони якого розписані українськими митцями, протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена. Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниці та Gres Todorchuk під кураторством Каті Тейлор", - нагадують в УЗ.

Окрім цього, повідомляється, що відкрито продаж квитків на новий поїзд №90/89 Київ – Перемишль (Польща) через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Цей поїзд надасть, зокрема вінничанам, комфортне нічне сполучення з Польщею на додачу до "Інтерсіті+" з місцями для сидіння.

Згідно заявленого розкладу, поїзд вирушатиме з Києва о 22:52, прибуватиме до Вінниці о 2:03, до Тернополя о 6:28, до Львова о 8:55, а до Перемишля (Пшемисля) об 11:13.

Зворотний виїзд зазначено о 13:45, зі Львову – о 18:25, Тернополя – о 21:03, Вінниці – о 1:58, прибуття до Києва – о 5:42. Втім, наразі сервіс booking.uz.gov.ua такого поїзду поки не відображає, а дату початку курсування УЗ не повідомляє.

У листопаді також надійдуть у продаж квитки на новопризначений поїзд Харків – Хелм (Польща), а з 11 грудня обіцяє розпочати курсування нового щоденного рейсу австрійської залізниці Відень (Австрія) – Чоп.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомляють про прискорення популярних нині міжнародних рейсів №23 Київ — Хелм (на 2 години в обидві сторони) та №67 Київ — Варшава (на 2 години до Польщі і на 1 годину до України). Нагадаємо, раніше в п'ятницю в УЗ розповіли про низку інших зміни в розкладі поїздів.