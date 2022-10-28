"Укрзалізниця" оновила графік руху поїздів та добавила нові маршрути

28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Відтепер поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром.

Також запускають поїзд №266/265 Ковель – Ужгород, що забезпечить сполучення Волині із західним Поліссям та гірськолижним регіоном у Славську, столицею «солеварів» Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь зручно заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.

Кріс того, сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною забезпечить поїзд №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський.

Ще три нових сполучення готуються до запуску вже найближчим часом.

Поїзд № 111/112 Ізюм – Київ надасть прямий поїзд далекого сполучення до столиці для жителів героїчної деокупованої Харківщини.

Поїзд № 131/132 Запоріжжя – Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель, надаючи мешканцям північного Полісся зручне сполучення з Волинню, Львівщиною, столицею та Дніпром.

Поїзд № 191/192 Краматорськ – Одеса прямуватиме через Дніпро та дасть змогу жителям Донбасу напередодні зими виїхати ближче до південних регіонів.

Крім того, відновлюється ціла низка маршрутів, що курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

подовжено до Ужгорода на щоденній основі; № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

подовжено до Рахова; № 15/16 Харків – Івано-Франківськ подовжено до Рахова;

подовжено до Рахова; № 17/18 Харків – Львів подовжено до Ужгорода;

подовжено до Ужгорода; № 21 Харків – Львів подовжено до Трускавця;

подовжено до Трускавця; № 41/42 Дніпро – Львів подовжено до Трускавця;

подовжено до Трускавця; № 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;

подовжено до Ворохти; № 45/46 Харків – Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;

повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям; № 7/8 Київ – Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;

отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28; № 49/50 Київ – Трускавець пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Швидкісні поїзди Інтерсіті+ теж зазнають позитивних зрушень у графіку:

№ 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;

пришвидшено на 2 години в кожному напрямку; № 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години;

пришвидшено на понад 3 години; час відправлення поїздів напрямку Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів:

Київ – Харків – Київ та Київ – Чернігів – Київ став значно зручнішим для пасажирів: № 723 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;

вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07; № 725 Харків – Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибу ватиме в Київ о 12:19;

з Харкова о 07:15, прибу в Київ о 12:19; № 724 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибу ватиме до Харкова о 20:53;

з Києва о 15:53, прибу до Харкова о 20:53; № 708/707 Київ – Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибу ватиме до Чернігова о 10:11;

з Києва о 07:43, прибу до Чернігова о 10:11; № 710/709 Чернігів – Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибу ватиме до Києва о 19:48.

"На дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах, що дає можливість більш ефективно використовувати парк локомотивів та зменшити витрати електроенергії на тягу — заощаджуємо 25 000 кВт/год щодобово", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Укрзалізниця" з 14 жовтня відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.