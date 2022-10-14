"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Краматорськом

АТ "Укрзалізниця" 3 14 жовтня відновила залізничне сполучення з Краматорськом, що на Донеччині. Поїзди сюди не курсували від початку квітня.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

З 14 жовтня поїзди знову курсують до Краматорська.

Поїзд вирушатиме з Києва щодня о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 14:35 та прибуватиме до Києва о 21:13.

"Залізничники доклали максимальних зусиль, щоб відновити сполучення з Краматорськом перед початком холодів. Адже відтепер у разі потреби мешканці міста та навколишніх населених пунктів зможуть зручно поїхати до інших регіонів нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Дарниця, Лубни, Миргород, Полтава, Красноград, Лозова та Слов’янськ.

Нагадаємо, що Укрзалізниця поступово відновлює залізничне сполучення з деокупованими населеними пунктами та тими, які були поблизу лінії фронту.

Так, нещодавно поїзди почали курсувати до Балаклії, Дергачів, Чугуєва та Ізюма.

Також “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд із Запоріжжя, яке останніми днями перебуває під постійним ворожим обстрілом.