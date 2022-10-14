"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском

АО "Укрзализныця" 3 14 октября возобновило железнодорожное сообщение с Краматорском на Донетчине. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

С 14 октября поезда снова курсируют в Краматорск.

Поезд отправляется из Киева каждый день в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13.

"Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", - говорится в сообщении.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

Напомним, что Укрзализныця постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение с деоккупированными населенными пунктами и находящимися вблизи линии фронта.

Так, недавно поезда начали курсировать в Балаклею, Дергачи, Чугуев и Изюм.

Также "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Запорожья, которое в последние дни находится под постоянным вражеским обстрелом.