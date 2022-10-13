"Укрзализныця" запустила продажу абонементов на электрички в чат-боте

"Укрзализныця" запустила возможность приобрести в чат-боте во всех мессенджерах абонементы на месячный проезд в пригородных поездах. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

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В частности, это касается Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

Стоимость абонемента начинается от 200 гривен и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром. С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок на пригородных рейсах по выбранному маршруту в течение 30 дней с даты старта абонемента. Абонемент можно приобрести и на Киевскую кольцевую электричку.

Также УЗ запустила продажу в чат-боте в Telegram, Viber, Apple Messages и Facebook Messenger билетов на все пригородные рейсы Одесской железной дороги. Ранее функция была реализована для пригородных поездов Юго-Западной железной дороги и Киевской кольцевой электрички.

Кроме того, в госкомпании сообщают, что теперь пассажиры "Укрзализныци" смогут отслеживать прибытие, отправку и задержку рейсов по вокзалам Сум, Бердичева, Александрии и Белой Церкви в режиме онлайн — как в чат-боте, так и в мобильном приложении.