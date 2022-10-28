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Транспорт
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"Укрзализныця" обновила график движения поездов и добавила новые маршруты

"Укрзализныця" обновила график движения поездов и добавила новые маршруты

28 октября Укрзализныця презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену и 4 новые рейсы Интерсити+.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Теперь поезд №65/66 Харьков – Умань   соединит оба города с Днепром.

Также запускают поезд №266/265 Ковель – Ужгород, что обеспечит сообщение Волыни с западным Полесьем и горнолыжным регионом в Славске, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья. 

Кроме того, сообщение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой обеспечит поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский.

Еще три новых маршрута готовятся к запуску в ближайшее время.

Поезд № 111/112 Изюм – Киев предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины.

Поезд № 131/132 Запорожье – Львов  проследует через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.

Поезд №191/192 Краматорск – Одесса будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Кроме того, восстанавливается целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

  • № 3/4 Запорожье – Львов   продлено до Ужгорода на ежедневной основе;
  • № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск   продлено до Рахова;
  • №15/16 Харьков – Ивано-Франковск   продлено до Рахова;
  • №17/18 Харьков – Львов   продлено до Ужгорода;
  • № 21 Харьков – Львов   продлено до Трускавца;
  • № 41/42 Днепр – Львов   продлено до Трускавца;
  • № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск   продлено до Ворохты;
  • № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;
  • № 7/8 Киев – Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;
  • № 49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

В скоростных поездах Интерсити+ тоже положительные сдвиги в графике:

  • № 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорено на 2 часа в каждом направлении;
  • № 705 Киев – Перемышль ускорено более чем на 3 часа;
  • время отправления поездов по направлению Киев – Харьков – Киев   и Киев – Чернигов – Киев   стал значительно удобнее для пассажиров:
  • № 723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
  • № 725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, а прибывать в Киев в 12.19;
  • № 724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, а прибывать в Харьков в 20:53;
  • № 708/707 Киев – Чернигов будет отправляться из Киева в 07:43, а прибывать в Чернигов в 10:11;
  • № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, а прибывать в Киев в 19.48.

"На участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах, что позволяет более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить расход электроэнергии на тягу - экономим 25 000 кВт/ч ежесуточно", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" с 14 октября возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском на Донетчине. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.

Автор:
Светлана Манько