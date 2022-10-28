"Укрзализныця" обновила график движения поездов и добавила новые маршруты

28 октября Укрзализныця презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену и 4 новые рейсы Интерсити+.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Теперь поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром.

Также запускают поезд №266/265 Ковель – Ужгород, что обеспечит сообщение Волыни с западным Полесьем и горнолыжным регионом в Славске, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья.

Кроме того, сообщение для деблокированной северной Сумщины со столицей и Винницкой обеспечит поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский.

Еще три новых маршрута готовятся к запуску в ближайшее время.

Поезд № 111/112 Изюм – Киев предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей героической деоккупированной Харьковщины.

Поезд № 131/132 Запорожье – Львов проследует через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.

Поезд №191/192 Краматорск – Одесса будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать ближе к южным регионам.

Кроме того, восстанавливается целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

№ 3/4 Запорожье – Львов продлено до Ужгорода на ежедневной основе;

продлено до Ужгорода на ежедневной основе; № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск продлено до Рахова;

продлено до Рахова; №15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлено до Рахова;

продлено до Рахова; №17/18 Харьков – Львов продлено до Ужгорода;

продлено до Ужгорода; № 21 Харьков – Львов продлено до Трускавца;

продлено до Трускавца; № 41/42 Днепр – Львов продлено до Трускавца;

продлено до Трускавца; № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск продлено до Ворохты;

продлено до Ворохты; № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;

№ 7/8 Киев – Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;

№ 49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

В скоростных поездах Интерсити+ тоже положительные сдвиги в графике:

№ 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорено на 2 часа в каждом направлении;

№ 705 Киев – Перемышль ускорено более чем на 3 часа;

время отправления поездов по направлению Киев – Харьков – Киев и Киев – Чернигов – Киев стал значительно удобнее для пассажиров:

и Киев – Чернигов – Киев стал значительно удобнее для пассажиров: № 723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

№ 725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, а прибывать в Киев в 12.19;

из Харькова в 07:15, а в Киев в 12.19; № 724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, а прибывать в Харьков в 20:53;

из Киева в 15:53, а в Харьков в 20:53; № 708/707 Киев – Чернигов будет отправляться из Киева в 07:43, а прибывать в Чернигов в 10:11;

из Киева в 07:43, а в Чернигов в 10:11; № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, а прибывать в Киев в 19.48.

"На участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах, что позволяет более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить расход электроэнергии на тягу - экономим 25 000 кВт/ч ежесуточно", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Напомним, "Укрзализныця" с 14 октября возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском на Донетчине. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.