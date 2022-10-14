"Укрзализныця" установила рамки металлоискателей на вокзале Днепра: обещает отнимать "не более 15 минут"

"Укрзализныця" запускает на вокзале Днепра комплексную систему осмотра пассажиров и багажа с помощью технических средств, применяемых в аэропортах.

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В частности, как говорится в сообщении госкомпании, на вокзале установят рентгенно-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор.

Пассажиры с билетами на поезда дальнего сообщения, посетители справочного бюро, залов ожидания и камер хранения, а также провожающие и встречающие будут допускаться в контрольную зону через центральный вход вокзала.

Пассажиры рейсов пригородного сообщения будут проходить контроль на цокольном этаже рядом с пригородными кассами. Вход с цокольного этажа в центральный вестибюль вокзала, а также выход к поездам через пешеходный мост будет перекрыт.

"Просим пассажиров и других посетителей вокзала обратить внимание на эти изменения. Процедура проверки займет не больше 15 минут", - заявили в "Укрзализныце".

Напомним, что аналогичные системы уже более четырех месяцев работают на центральном железнодорожном вокзале Киева и в течение двух месяцев в Харькове.

В УЗ мотивируют применение таких мер соображениями безопасности. Впрочем, очередное решение об установке интроскопа и металлодетектора уже вызвало взрыв ярости Facebook-пользователей, указывающих, что оно не имеет отношения к безопасности. При этом его настоящей причиной многие считают трудоустройство на этом оборудовании работников недействующего из-за войны аэропорта Днепра.