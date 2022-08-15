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"Укрзализныця" установила рамки металлоискателей на вокзале Харькова
"Укрзализныця" ужесточает меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова: с 16 августа там заработает установленная комплексная система досмотра багажа пассажиров.
Как говорится в сообщении госкомпании, она включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамки"), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.
Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, а отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.
"Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения и прибывать на вокзал как минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа. Мы делаем это в целях вашей безопасности", - заявили в УЗ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что такое нововведение впервые было опробовано на центральном железнодорожном вокзале в Киеве: там металлоискатели "Укрзализныця" установила еще в начале июня.
Отметим также, что недавно в один день неизвестные сообщили о якобы заминировании железнодорожных вокзалов в ряде областных центров, где еще такие меры безопасности не приняты, в частности в Тернополе, Ровно, Виннице, Хмельницком и Черкассах. Однако они оказались ложными, и взрывчатку на станциях не обнаружили.