"Укрзализныця" установила рамки металлоискателей на вокзале Харькова

"Укрзализныця" ужесточает меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова: с 16 августа там заработает установленная комплексная система досмотра багажа пассажиров.

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Как говорится в сообщении госкомпании, она включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамки"), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.

Попасть на вокзал Харькова будет возможно только через центральный вход, а отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.

"Просим пассажиров обратить внимание на эти изменения и прибывать на вокзал как минимум за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа. Мы делаем это в целях вашей безопасности", - заявили в УЗ.

Напомним, что такое нововведение впервые было опробовано на центральном железнодорожном вокзале в Киеве: там металлоискатели "Укрзализныця" установила еще в начале июня.

Отметим также, что недавно в один день неизвестные сообщили о якобы заминировании железнодорожных вокзалов в ряде областных центров, где еще такие меры безопасности не приняты, в частности в Тернополе, Ровно, Виннице, Хмельницком и Черкассах. Однако они оказались ложными, и взрывчатку на станциях не обнаружили.