Автоматические камеры хранения вернулись на Центральный ж/д вокзал Киева

Гости столицы теперь могут оставить свои вещи в автоматической камере хранения на Центральном железнодорожном вокзале Киева, оплатив услугу картой или смартфоном.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что стоимость услуги — от 80 до 150 гривен за сутки, в зависимости от размера выбранной ячейки.

Автоматические камеры хранения работают:

в кассовых залах на Центральном вокзале;

на переходе (конкорсе) между Центральным и Южным вокзалами;

на Южном вокзале.

"Мы позаботились, чтобы хранилища были вместительными: оставляйте на хранение багаж любого размера – от маленьких сумок до чемоданов в половину человеческого роста", - отмечают в УЗ.

Там также уверили, что за безопасность собственных вещей можно не беспокоиться: все камеры сверхпрочны и под постоянным видеонаблюдением.