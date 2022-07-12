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Автоматические камеры хранения вернулись на Центральный ж/д вокзал Киева
Гости столицы теперь могут оставить свои вещи в автоматической камере хранения на Центральном железнодорожном вокзале Киева, оплатив услугу картой или смартфоном.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что стоимость услуги — от 80 до 150 гривен за сутки, в зависимости от размера выбранной ячейки.
Автоматические камеры хранения работают:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- в кассовых залах на Центральном вокзале;
- на переходе (конкорсе) между Центральным и Южным вокзалами;
- на Южном вокзале.
"Мы позаботились, чтобы хранилища были вместительными: оставляйте на хранение багаж любого размера – от маленьких сумок до чемоданов в половину человеческого роста", - отмечают в УЗ.
Там также уверили, что за безопасность собственных вещей можно не беспокоиться: все камеры сверхпрочны и под постоянным видеонаблюдением.