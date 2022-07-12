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Транспорт
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Автоматичні камери зберігання повернулися на Центральний залізничний вокзал Києва

Автоматичні камери зберігання повернулися на Центральний залізничний вокзал Києва

Гості столиці тепер можуть залишити свої речі в автоматичній камері схову на Центральному залізничному вокзалі Києва, сплативши послугу карткою або смартфоном.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що вартість послуги – від 80 до 150 гривень за добу, залежно від розміру обраної комірки.

Фото 2 — Автоматичні камери зберігання повернулися на Центральний залізничний вокзал Києва

Автоматичні камери зберігання працюють:

  • у касових залах на Центральному вокзалі;
  • на переході (конкорсі) між Центральним та Південним вокзалами;
  • на Південному залізничному вокзалі.

"Ми подбали, щоб сховища були місткими: залишайте на зберігання багаж будь-якого розміру - від маленьких сумок до валіз в половину людського зросту, - зазначають в УЗ.

Там також запевнили, що за безпеку власних речей можна не турбуватися: усі камери надміцні та під постійним відеоспостереженням.

Автор:
Світлана Манько