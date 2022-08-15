"Укрзалізниця" встановила рамки металошукачів на вокзалі Харкова

"Укрзалізниця" посилює заходи безпеки на залізничному вокзалі Харкова: з 16 серпня там запрацює встановлена комплексна система огляду багажу пасажирів.

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Як ідеться у повідомленні держкомпанії, вона включає в себе два стаціонарні металошукачі ("рамки"), два рентгено-телевізійні інтроскопи та ручні металодетектори.

Потрапити до вокзалу Харкова буде можливо лише через центральний вхід, а відправка поїздів здійснюватиметься з першої платформи.

"Просимо пасажирів звернути увагу на ці зміни та прибувати на вокзал щонайменше за годину до відправки поїзда, щоб встигнути пройти огляд багажу. Ми робимо це задля вашої безпеки", - заявили в УЗ.

Нагадаємо, що таке нововведення вперше було випробувано на центральному залізничному вокзалі в Києві: там металошукачі "Укрзалізниця" встановила ще на початку червня.

Зазначимо також, що нещодавно в один день невідомі повідомили про нібито замінування залізнчних вокзалів у низці обласних центрів, де ще таких заходів безпеки не вжито, зокрема в Тернополі, Рівному, Вінниці, Хмельницькому та Черкасах. Однак вони виявилися хибними й вибухівку на станціях не знайшли.