На залізничному вокзалі Києва встановили рамки металошукачів

"Укрзалізниця" встановила на Центральному залізничному вокзалі Києва комплексну систему огляду пасажирів. Як заявляють в держкомпанії, це зроблено "для підвищення безпеки пасажирів".

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Зазначається, що система включає в себе два стаціонарних металошукача ("рамки"), чотири рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори та мобільну рентгено-телевізійна установку.

Інших подробиць щодо посилення безпекових заходів на найбільшому вокзалі країни в УЗ не наводять, однак запрошують на прес-конференцію з цього приводу.

Фото: Укрзалізниця

Вона має відбутися на вокзалі 9 червня о 12:00, там будуть присутні міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, член правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, а також генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський. Журналістів будуть акредитовувати до 21:00 8 червня.